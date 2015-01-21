Волонтер: з донецького аеропорту евакуйовано 22 поранених бійці

Про це повідомила волонтер Тетяна Ричкова на своїй сторінці в соцмережі.

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"Сьогодні з АП забрали 22 людини. Решту поранених заберуть будь-якими силами. Полонених вчора 4. Ми своїх не кидаємо!", - написала волонтер.

Як повідомляв УНІАН, вчора радник президента Юрій Бірюков повідомив, що в донецькому аеропорту бойовики взяли в полон вісім бійцівАТО.