Волонтер: з донецького аеропорту евакуйовано 22 поранених бійці
10:36, 21 січня 2015Політика
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З донецького аеропорту евакуювали 22 поранених військовослужбовців.
З аеропорту Донецька евакуйовано 22 поранених військових / apostrophe.com.ua
Про це повідомила волонтер Тетяна Ричкова на своїй сторінці в соцмережі.
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"Сьогодні з АП забрали 22 людини. Решту поранених заберуть будь-якими силами. Полонених вчора 4. Ми своїх не кидаємо!", - написала волонтер.
Як повідомляв УНІАН, вчора радник президента Юрій Бірюков повідомив, що в донецькому аеропорту бойовики взяли в полон вісім бійцівАТО.
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