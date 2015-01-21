Бойовики по ТБ закликають мешканців Щастя і Станиці до антиукраїнських мітингів, погрожуючи новими обстрілами
17:25, 21 січня 2015Політика
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Сьогодні сепаратистський телеканал «Луганськ-24», що працює на базі захопленої бойовиками ОДТРК в Луганську, протягом тривалого часу давав в ефір рухомий рядок із закликами до мешканців Щастя та Станиці Луганської вийти на мітинги й вимагати від підрозділів ЗСУ залишити населені пункти.
REUTERS
Про це повідомив сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.
В іншому разі бойовики погрожували, що наслідки їхніх обстрілів будуть непередбачуваними.
Читайте такожБойовики підірвали єдиний міст, що сполучав Станицю з Луганськом"Очевидно, керівників-самозванців ЛНР дістали мітинги голодних пенсіонерів та працівників, що вимагають зарплату, на контрольованій бойовиками території, тому вони вирішили переключити увагу людей Станицю й Щастя. Однак тут чудово знають, із якого боку летять артилерійські снаряди, мінометні міни й «Гради», і хто саме сіє смерть серед мирних мешканців, руйнує житло й інфраструктуру. Тому ніякого результату ця інформаційна диверсія її авторам не принесе", - пише Москаль.
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