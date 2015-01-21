Деякі міністри минулого року згенерували для своєї партії $300 мільйонів - президент ЕВА

Деякі міністри у 2014 році згенерували для себе та своєї партії до 300 мільйонів доларів.

Про це повідомив Томаш Фіала, президент ЕВА (Європейська Бізнес Асоціація) та генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital в інтерв'ю Новому времени.

"Найбільша кількість претензій до керівництва правоохоронних органів, які на сьогодні продовжують більше думати про свою кишеню, ніж над якісним виконанням своїх функцій. Знаю, що деякі міністри з березня по листопад минулого року згенерували для себе та партії, яка їх призначила, до $300 млн", - заявив він.

Він зазначив, що те ж саме стосується правоохоронних органів - прокуратури, МВС, СБУ - і судів.

Що стосується того, як при низькій заробітній платі директори департаментів у міністерствах є доларовими мільйонерами, Фіала пояснив хабарами.

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"У деяких міністерствах навіть директори департаментів заробляють до $ 20 млн в рік для себе і тих політиків чи партій, за квотою яких були призначені", - каже він.

Для вирішення подібної проблеми експерт пропонує скоротити та оновити персонал, підняти заробітну плату, саджати за порушення.

"Рецепт нескладний, вже показав свою ефективність в інших країнах, є багато радників, готових підказати. Велосипед керівництву країни вигадувати не треба. Потрібно тільки мати волю заробляти гроші на життя чесно. У політиці, на жаль, найбільша концентрація людей, які до цього не готові", - наголосив Томаш Фіала.