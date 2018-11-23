Окупаційна влада Криму хоче контролювати переїзди мешканців півострова з українськими паспортами — ЗМІ

Зокрема, хочуть збільшити кількість камер спостереження на пунктах пропуску адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю.

В анексованому Росією Криму влада хоче посилити контроль за «неконтрольованою міграцією кримчан з українськими паспортами».

Про це пише видання «Крыминформ» з посиланням на так званого «заступника голови Ради міністрів» окупованого півострова Ігора Михайличенка.

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Зокрема, чиновник хоче збільшити кількість камер спостереження на пунктах пропуску адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю.

Михайличенко заявив, що використання кримчанами українських паспортів може призвести до проникнення на територію півострова «кримінальних елементів та вихідців з країн з підвищеною терористичною активністю».

Нагадаємо, на адміністративному кордоні з анексованим Кримом діють 3 пункти пропуску: Чонгар, Каланчак і Чаплинка.