Воєнний стан на всій території України - "нагода маніпулювати виборами президента" - Сироїд

Заступник голови Верховної Ради вважає, що "не російська агресія, не захоплення наших військових і наших суден є причиною введення воєнного стану".

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд вважає, що воєнний стан на всій території України - "чудова нагода маніпулювати виборами президента і, за потреби, застосувати трішки диктатури".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, говорячи про "справжні причини введення воєнного стану".

Депутат зауважила, що російська агресія проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з початком незаконної анексії Криму, захоплення території України і майна, в тому числі, військового. "Але тодішній в.о. президента, а нині секретар РНБО (Олександр Турчинов) не побачив підстав для введення воєнного стану", - додала Сироїд.

Вона наголосила, що "підстави для введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях (загроза нападу і незалежності) виникли у квітні 2014 року". "Але той самий в.о. президента їх не помітив і воєнний стан не ввів", - зазначила представник парламенту.

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Сироїд підкреслила: "Війна триває п‘ятий рік. Понад 10 000 вбитих, десятки тисяч поранених, сотні військових полонених. Але це не переконало нинішнього президента Петра Порошенка ввести воєнний стан. Українські військові, які тримають оборону на Донеччині та Луганщині, п‘ятий рік обмежують права осіб, бо мусять перевіряти людей, автомобілі і використовувати приватну власність для потреб війни. Але президент не захистив їх режимом воєнного стану".

Крім того, депутат зауважила, що "коли ми казали про необхідність введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях, то нас звинувачували в тому, що ми хочемо оголосити війну Росії". "Але сьогодні президент заявив, що введення воєнного стану не означає оголошення війни", - додала вона і нагадала, що також раніше зазначалося, що "введення воєнного стану суперечить Мінським домовленостям".

Так, вважає Сироїд, "не російська агресія, не захоплення наших військових і наших суден є причиною введення воєнного стану".

"Воєнний стан не вводили там, де було потрібно, і тоді, коли було потрібно, бо на державу і на солдатів їм було наплювати. Президент і нинішній секретар РНБО просто не бачили в цьому політичної вигоди для себе. Треба ж було, наприклад, проголосувати зміни до Конституції з особливим статусом для окупованих територій. І в умовах воєнного стану цього робити не можна. А сьогодні побачили! Воєнний стан на всій території України - чудова нагода маніпулювати виборами президента і, за потреби, застосувати трішки диктатури", - вважає парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак прикордонний корабель РФ "Дон", всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, не отримавши до 17:00 інформацію щодо можливості проходу через протоку, кораблі ВМС України прийняли рішення повертатися в пункт постійного базування - в Одесу. "При проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 кілометрів на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження", - розповів Муженко. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийняте рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00.