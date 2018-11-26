Денісова поговорила з Москальковою щодо ситуації із захопленими у Керченській протоці українськими моряками

Уповноважена Верховної Ради з прав людини вимагає від РФ надати українцям всю необхідну медичну допомогу.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поговорила зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо ситуації із захопленими у Керченській протоці українськими моряками.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Щойно переговорила з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Тетяною Москальковою. Вона розповіла, що за інформацією, розповсюдженою Центром громадських зв’язків ФСБ РФ, українські моряки перебувають на території Росії. Москалькова запевнила, що направила всі необхідні запити до державних органів РФ, щоб з’ясувати скільки громадян України зараз утримуються, в якому вони фізичному стані і чи необхідна їм медична допомога. Домовилися, як тільки вона отримає цю інформацію, негайно мені повідомить ", - написала український омбудсмен.

Крім того, за словами Денісової, вона готує офіційні запити до голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова, а також до Уповноваженої РФ з прав людини Москалькової щодо отримання офіційної інформації про кількість затриманих громадян України, їхній стан та місцеперебування, а також з вимогою надати їм всю необхідну медичну допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід у Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерам "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Маріуполь. У командуванні ВМС заявили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак прикордонний корабель РФ "Дон", всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що в них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

У командуванні ВМС України запевнили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, не отримавши до 17.00 інформацію щодо можливості проходу через протоку, кораблі ВМС України вирішили повертатися в пункт постійного базування - Одесу.

"Під час проходу кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження", - повідомив Муженко. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав на сьогодні, 26 листопада, на 16.00 позачергове засідання парламенту через агресію РФ.