"Влаштує спектакль": Порошенко розповів про плани РФ щодо захоплених українських моряків

Президент зауважив, що надав доручення відповідним службам, омбудсмену, посольствам вжити всіх заходів для повернення українців.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна буде боротися всіма можливими методами за звільнення українських моряків, захоплених в полон Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

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«Безумовно, ми будемо продовжувати нашу боротьбу для того, щоб витягнути українських моряків і офіцерів з російських в’язниць, бо я впевнений, що зараз буде розігруватися спектакль нібито кримінальної відповідальності за порушення кордону, бо весь світ визнає: Крим – це Україна і територіальні води українські. І взагалі – це є нищівний фарс», - сказав він.

Глава держави повідомив, що надано доручення відповідним службам, уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, посольствам вжити всіх заходів, які є в розпорядженні України, для повернення українців.