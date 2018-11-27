"Влаштує спектакль": Порошенко розповів про плани РФ щодо захоплених українських моряків
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна буде боротися всіма можливими методами за звільнення українських моряків, захоплених в полон Росією.
Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.
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«Безумовно, ми будемо продовжувати нашу боротьбу для того, щоб витягнути українських моряків і офіцерів з російських в’язниць, бо я впевнений, що зараз буде розігруватися спектакль нібито кримінальної відповідальності за порушення кордону, бо весь світ визнає: Крим – це Україна і територіальні води українські. І взагалі – це є нищівний фарс», - сказав він.
Глава держави повідомив, що надано доручення відповідним службам, уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, посольствам вжити всіх заходів, які є в розпорядженні України, для повернення українців.