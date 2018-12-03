Захоплені Росією українські кораблі "зникли" з порту Керчі - ЗМІ (фото)

Місцеперебування захоплених українських катерів поки невідоме.

Захоплені Росією українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь" зникли з керченського порту.

Зараз у порту окупованої Керчі залишився лише один буксир "Яни Капу", передає місцевий сайт "КерчьІнфо" та публікує відповідне фото.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".