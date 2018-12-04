Журналісти знайшли в окупованій Керчі катери ВМС України, які "зникли" (фото)

Захоплені росіянами українські катери «Нікополь» та «Бердянськ» передислокували вглиб порту.

Журналісти знайшли в порту окупованої Керчі українські військові катери «Нікополь» (P176) та «Бердянськ» (U175), захоплені росіянами. Раніше ЗМІ повідомляли, що судна «зникли» з порту Керчі.

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Як повідомляє "Крим.Реалії", катери знаходяться біля причальної стінки в акваторії «Генмола» у Керчі, на території, контрольованій прикордонною службою ФСБ Росії.

Військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», як повідомляється, передислокували вглиб порту. Вони знаходяться на території, яка раніше належала керченському загону української морської охорони (в/ч 1472), а після російської анексії Криму на території частині розмістилися прикордонники ФСБ РФ.

Стверджується, що незважаючи на сильний туман, що накрив Керч з ранку, журналістам вдалося сфотографувати українські катери. На фото видно частину номеру катера, накритого маскувальною сіткою.

Раніше місцевий сайт «КерчьИнфо» повідомив, що захоплені Росією українські військові катери "Бердянськ" та "Нікополь" зникли з керченського порту. У порту залишився лише один буксир "Яни Капу".

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" та "Матроська тиша".