Участь України і Грузії в зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО є чітким сигналом Росії - Столтенберг

НАТО буде поглиблювати співробітництво з Україною та Грузією.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що участь України та Грузії в зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО є чітким сигналом Росії, що Альянс продовжуватиме надавати підтримку цим країнам.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії.

За його словами, сьогоднішня зустріч є дуже важливим чітким сигналом Росії. «Те, що усі члени Альянсу, деякі з них мають присутність в Чорному морі, сьогодні зустрічалися з Україною та Грузією, надає дуже чіткий сигнал, що ми присутні в Грузії, ми присутні в Україні, і, звісно, ми будемо поглиблювати наше співробітництво з цими двома країнами», - заявив Столтенберг.

«Члени Альянсу надали дуже чіткий сигнал, що будуть продовжувати надавати політичну і практичну підтримку Україні, а також продовжувати присутність в Чорноморському регіоні», - наголосив він.

Генсекретар НАТО запевнив, що Альянс дуже уважно буде відслідковувати розвиток ситуації в Чорноморському регіоні. «На основі наших оцінок ми будемо робити висновок щодо присутності в регіоні», - додав Столтенберг.