47 нардепів звернулися до КСУ через "церковне звернення" Порошенка щодо автокефалії

Автори звернення вважають, що постанова парламенту є неконституційною, оскільки звернення президента України є прямим втручанням держави у церковні справи.

47 народних депутатів України звернулися з поданням до Конституційного суду України щодо конституційності постанови парламенту про підтримку звернення до вселенського патріарха Варфоломія І про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, це в основному депутати, які входять до фракції «Опозиційний блок», зокрема, Олександр Вілкул, Юрій Бойко, Вадим Новинський.

Автори документа вважають, що «постанова не відповідає приписам статті 35 Конституції України (є неконституційною), оскільки звернення президента України, підтримане зазначеною постановою, є прямим втручанням держави у церковні справи». Крім цього, вважають ініціатори звернення, порушуються конституційні права громадян, а саме право на свободу світогляду і віросповідання, адже наголошується на створенні єдиної помісної церкви в Україні незважаючи на наявність в державі інших паралельних юрисдикцій.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просив парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада України ухвалила постанову про підтримку звернення президента Петра Порошенка до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. За проголосували 268 народних депутатів із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від «БПП» проект документу підтримали 99 депутатів, від “Народного фронту” — 73, від “Самопомочі” — 19, від Радикальної партії — 16, від “Батьківщини” - 15, від групи “Воля народу” - 11.

Водночас від групи “Відродження” “за” проголосував лише 1 депутат, а від “Опоблоку” - жоден.

Голосування позафракційних депутатів на екрані у сесійній залі продемонстровано не було.

У зверненні Порошенко просить патріарха Варфоломія надати православній церкві в Україні Томос до автокефалії.

"Цей довгоочікуваний документ стане не лише торжеством православ'я, але й актом глибокої історичної справедливості, бо саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри", - йдеться в зверненні.

Крім того, як зазначає Порошенко, цей документ ще більше укріпить релігійну свободу в Україні та міжконфесійний мир, посилить права та свободи громадян.