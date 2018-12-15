Порошенко: Україна робить останній крок на тисячолітньому шляху до церковної автокефалії

Незалежна Україна пам’ятає заповіт своїх предків, вказав глава держави.

Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні Україна зробить останній крок на тисячолітньому шляху до створення автокефальної православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на всеукраїнському православному об’єднавчому соборі у Софії Київській.

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«Століття тому, в часи Української національно-визвольної революції, і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної православної церкви. І багато подій, що засвідчували це велике прагнення, теж проходили у цих стінах, або на майдані біля них», - сказав він.

«Незалежна Україна вклоняється великим предкам і пам’ятає їхній заповіт. Сьогодні все готово, щоб виконати його. Робимо останній крок на тисячолітньому шляху до святої і великої мети», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, близько опівдня в Софійському соборі в Києві розпочався об’єднавчий собор українських православних церков, який може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні Помісної автокефальної православної церкви.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.