Порошенко: Томос вже чекає на майбутнього предстоятеля помісної православної церкви України на Фанарі

Президент підкреслив, що учасникам об’єднавчого собору належить ухвалити статут і обрати предстоятеля автокефальної помісної православної церкви України.

Президент Петро Порошенко заявив, що томос про надання автокефалії вже чекає на майбутнього обраного предстоятеля помісної православної церкви України на Фанарі (історичний район у Стамбулі, де розташована резиденція Вселенського патріархату).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на всеукраїнському православному об’єднавчому соборі у Софії Київській.

Порошенко підкреслив, що учасникам об’єднавчого собору належить ухвалити статут і обрати предстоятеля автокефальної помісної православної церкви України. «Томос вже чекає на предстоятеля на Фанарі», - заявив він.

Отже, за словами президента, все залежить від здатності домовитися, почути один одного, почути заради України.

«Всі ми пам’ятаємо слова святого апостола Петра: «Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать!» Тож заради Господа і України прийміть найрозумніші зважені рішення! Вірю, що ви – правильні люди, у правильний час, у правильному місці. Бажаю Об’єднавчому Собору успішної роботи», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.