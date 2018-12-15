У засіданні Об’єднавчого собору, крім Порошенка та церковних ієрархів, беруть участь Ющенко і Парубій

За словами президента, протягом кількох десятків років будувались церковні структури, які тепер стають основою незалежної української православної церкви.

Президент Петро Порошенко заявив, що, окрім нього та церковних ієрархів, у засіданні Об’єднавчого собору українських православних церков беруть участь екс-президент Віктор Ющенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на Всеукраїнському православному об’єднавчому соборі у Софії Київській.

Він відзначив, що сьогоднішньому об’єднавчому собору у новітній історії України передували тривалі зусилля як духовної, так і світської влади, і українського православного люду.

«Протягом кількох десятків років ми не просто молилися, а будували церковні структури, які тепер стають основою незалежної української визнаної церкви. Я хотів відзначити тут роль (екс-президента України) Віктора Ющенка, який присутній з нами в цьому залі і який започаткував тоді інтенсивний діалог з матір’ю-церквою», – зазначив Порошенко.

За словами глави держави, «після вимушеної паузи 2010-14 років ці переговори поновилися з перших днів мого президентства».

«У квітні (2018 року) після повернення з Константинополя після створення «дорожньої карти», погодженої з його всесвятістю (Вселенським патріархом Варфоломієм – УНІАН), я звернувся до українського парламенту щодо підтримки мого звернення про надання нам автокефалії. Я також хочу подякувати присутньому тут голові ВР Андрію Парубію за більш ніж переконливу парламентську підтримку звернення президента», – додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.