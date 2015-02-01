У Мінекономрозвитку скоротять половину штату і призначать нових керівників структур відомства
22:28, 01 лютого 2015Політика
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На Міністерство економічного розвитку і торгівлі, як і на Україну загалом, чекають кардинальні реформи.
REUTERS
Вже найближчим часом у відомстві скоротять до 50% працівників, з 25 департаментів залишать 15. Про це повідомив сам міністр Айварас Абромавічус в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень.
Крім того, скоротять їхні функції.
А вже в найближчу середу, 4 лютого, на розгляд уряду внесуть кандидатуру нового заступника міністра економрозвитку.
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Він уточнив, що ще через тиждень повинні затвердити кандидатури ще двох його заступників.
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