У Мінекономрозвитку скоротять половину штату і призначать нових керівників структур відомства

Вже найближчим часом у відомстві скоротять до 50% працівників, з 25 департаментів залишать 15. Про це повідомив сам міністр Айварас Абромавічус в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень.

Крім того, скоротять їхні функції.

А вже в найближчу середу, 4 лютого, на розгляд уряду внесуть кандидатуру нового заступника міністра економрозвитку.

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Він уточнив, що ще через тиждень повинні затвердити кандидатури ще двох його заступників.