Могеріні закликає встановити триденне перемир'я навколо Дебальцевого

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликає всі сторони в та навколо Дебальцевого встановити як мінімум триденне перемир'я для того, щоб цивільні змогли безпечно залишити цей район.

Про це йдеться у заяві Могеріні, розповсюдженій у середу в Брюсселі у зв'язку з останнім розвитком ситуації на сході України, передає власний кореспондент УНІАН.

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Вона зазначила, що жителі українського Донбасу прагнуть залишити регіон, а гуманітарна криза в холодний період року продовжує різко погіршуватися. "Цивільні особи повинні мати можливість безпечно покинути зону конфлікту. Я приєднуюся до заклику Головуючого в офісі ОБСЄ до всіх сторін - в та навколо Дебальцевого встановити місцеве тимчасове перемир'я протягом не менше трьох днів з тим, щоб воно негайно вступило в силу", - заявила Могеріні.

Високий представник ЄС наголосила, що необхідно зупинити "спіраль постійно зростаючого насильства у східній Україні". "Бої, спровоковані наступом сепаратистів, який продовжується, зокрема, в Дебальцевому, приносять великі страждання, підривають всі зусилля, спрямовані на політичне вирішення. Обстріл мирних жителів є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Артилерія повинна бути негайно виведена з житлових районів", - наголосила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, Дебальцеве є стратегічним залізничним вузлом і форпостом українських сил. Воно було під постійним обстрілом з боку проросійських сепаратистів, які намагаються взяти під контроль місто в останні дні.

4 лютого координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що в районі Дебальцевого російсько-терористичні війська проводять перегрупування сил, намагаючись після зриву наступу в районі Вуглегірська домогтися «корінного перелому» у подальших наступальних діях.

«Протягом останніх діб командування противника в даному районі зосередило боєздатні підрозділи на нових напрямках, відновлюючи боєздатність своїх тактичних груп, які раніше зазнали втрат», - пише Тимчук.

За інформацією ІС, в район Дебальцівського плацдарму противник додатково перекинув 18 танків, 23 бойових броньованих машини і близько 55 одиниць критого вантажного автотранспорту.

Раніше перекинутий в район Дебальцевого зведений танковий підрозділ бойовиків з 16 танками після участі в тридобових боях виявився фактично розгромленим.

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4 лютого міністр закордонних справ головуючої в ОБСЄ Сербії Івіца Дачич закликав усі сторони на сході України оголосити тимчасове перемир'я біля міста Дебальцеве для евакуації цивільного населення й допустити до місця спостерігачів ОБСЄ для проведення моніторингу щодо його дотримання.

"Перемир'я повинно бути використаним для негайного поновлення консультацій з метою забезпечення сталого припинення вогню та повної імплементації Мінських протоколу та меморандуму, підписаних у 2014 році. Ці два документи залишаються основою для мирного врегулювання кризи", - наголошується у повідомленні.

Головуюча в ОБСЄ Сербія закликає Тристоронню контактну групу підтвердити готовність до проведення таких консультацій невідкладно.

Amnesty International 3 лютого заявила, що тисячі жителів українського міста Дебальцевого знаходяться на межі, відчайдушно захищаючись від потужних обстрілів і не маючи достатньої кількості проточної води, їжі, електрики і основних медикаментів.

"Ситуація в Дебальцевому катастрофічна", - сказала Джоан Марінер, старший радник Amnesty International з кризового реагування, яка щойно повернулась з міста і зараз знаходиться в Слов'янську.

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За даними Amnesty International, населення у 25 тисяч людей скоротилося до семи тисяч. Українські сили стверджують, що евакуювали понад дві тисячі людей з 28 січня. Єдина дорога з міста в даний час знаходиться під постійним обстрілом, що робить втечу решти мирних жителів ще більш небезпечною.