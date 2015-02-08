Мер Запоріжжя наголосив, що працює на Донбасі волонтером і показав фото з зони АТО

Мер Запоріжжя Олександр Сін заявив, що перебуває у зоні АТО, куда він поїхав "у відпустку", як волонтер. Про це Сін заявив у своєму Facebook, передає Українська правда.

"Чому відпустка зараз? Тому що лютий - найспокійніший місяць: свята закінчилися, бюджет прийнято... Поїхав в АТО як волонтер і ніяких статусів, пільг тощо мені не належить. У бойових діях участі не беру", - повідомив він.

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Також Сін зазначив, що "працює як волонтер": "Допомагаю вирішувати побутові питання, питання ремонту техніки".

Раніше повідомлялося, 2 лютого повідомлялося, що мер взяв відпустку на 30 календарних днів та відправився у зону АТО.

Як відомо, Сін був обраний мером за підтримки БЮТ, але потім перейшов у Партію регіонів. Під час Євромайдану його обвинувачували в протидії його активістам, зокрема – в особистому відправленні поїзда з тітушками до Києва.