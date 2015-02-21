У Європарламенті відбудуться консультації щодо миротворців на Донбасі

Про це в Харкові під час прес-конференції сказала депутат Європарламенту від Німеччини, співголова фракції «Партії зелених» в Європарламенті Ребека Хармс, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про позицію Європарламенту стосовно можливості проведення миротворчої місії на Донбасі.

«Європейський парламент є такою інституцією, що найбільше старається підтримати в цій ситуації Україну. У понеділок і вівторок у нас будуть такі перемовини, консультації стосовно того, що відбувалося в Україні минулого тижня, і найважливіша дискусія стосовно спільної заяви, спільної позиції щодо миротворчої місії ООН в Україні. Вона (спільна позиція – УНІАН) буде готуватися в понеділок», - сказала Хармс.

Вона підкреслила, що Європарламент абсолютною більшістю підтримав домовленості, досягнуті в Мінську.

Хармс також наголосила, що російська сторона повинна дати сигнал, що підтримує режим припинення вогню. На думку євродепутата, постійні переміщення військової техніки суперечать тому, про що було домовлено в Мінську.

Вона також висловила переконання, що повноваження місії ОБСЄ, яка зараз перебуває в Донецькій та Луганській областях, є недостатніми для встановлення стійкого режиму припинення вогню.

Хармс наголосила, що якщо депутати не підтримають ідею проведення миротворчої місії ООН в Україні, то вони повинні запропонувати альтернативу. «Якщо ідея Порошенко стосовно миротворців ООН не буде підтримана, тоді мої колеги повинні сказати, якою взагалі може бути альтернатива», - сказала вона.

Депутат наголосила, що країнам Євросоюзу зараз достатньо важко формулювати спільну думку та реакцію на дії Росії в Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожГенсек ООН радить Києву звертатися до Радбезу з проханням про миротворцівЯк повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі та неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

19 лютого заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Мачей Поповскі заявив, що верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фередіка Могеріні у разі отримання від Києва запиту щодо поліцейської місії ЄС має його проаналізувати, а потім винести на обговорення держав-членів.