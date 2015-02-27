Уманський: Процедура надання держдопомоги малозабезпеченим буде максимально спрощена



Про це повідомив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський в ефірі ТРК «Україна».

«У бюджеті цього року вже передбачено 11,4 млрд грн на дану підтримку. Додатково збільшуємо на 12,5 млрд, і разом майже 24 млрд грн цього року буде передбачено державою на підтримку», - запевнив урядовець.

Разом з тим, він висловив сподівання, що рівень оплати житлово-комунальних послуг все таки буде на достатньо високому рівні. При цьому Уманський додав, що програма надання допоміги від держави буде змінюватися.

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«Завтра на засіданні уряду ми будемо приймати абсолютно нову політику щодо надання допомоги держави. Ця процедура буде максимально спрощена. Доступ до даної допомоги буде наданий практично в режимі он-лайн, тобто не потрібно буде стояти в чергах, заповнювати безліч документів, довідок. Ми сподіваємося, що зможемо перекрити з держбюджету і за рахунок державної допомоги ті потреби, які виникають у людей», - зазначив перший заступник міністра фінансів.

Коментуючи зміни, прийняті щодо оподаткування пенсій, Уманський пояснив, що така практика є світовою, і водночас, потреби Пенсійного фонду у погашені заборгованості вимагають шукати можливості.

«У ситуації з подібним рівнем валютного курсу, з інфляцією, підтримувати населення, підтримувати соціальні стандарти ми зобов’язані. Але хронічна потреба державного бюджету перекривати дефіцит Пенсійного фонду змушує нас шукати можливості, як його збалансувати Пенсійний фонд. Оподаткування, пенсій, обмеження пенсій працюючим пенсіонерам – це нормальна світова практика», - зазначив він.

За словами Ігоря Уманського, в Україні сьогодні є інша проблема – велика кількість молодих людей, які отримали вищу освіту і не мають змоги отримати доступ до робочих міст. Так він пояснив, що зараз проводиться реорганізація програм зайнятості, а реалізація інвестиційних проектів в Україні дасть можливість створення нових робочих місць.