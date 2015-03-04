За останній місяць в Україні сталося п'ять гучних самогубств серед політиків і чиновників

15:29, 04 березня 2015
Політика
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Лише за місяць, з 26 січня по 28 лютого, в Україні вчинили самогубства 5 колишніх високопосадовців.

УНІАН

Про це пише "Радіо Свобода".

26 січня перший екс-заступник начальника "Укрзалізниці" 57-річний Микола Сергієнко, призначення якого візував екс-прем'єр Микола Азаров, застрелився з мисливського карабіна.

Правоохоронці кажуть, що на момент трагедії в квартирі, окрім потерпілого, нікого не було, двері та вікна були зачинені зсередини, а замки не було пошкоджено.

радіо свобода

29 січня у своєму будинку повісився колишній голова Харківської ОДА Олексій Колесник, передсмертної записки він не залишив.

25 лютого повісився мер Мелітополя 57-річний Сергій Вальтер. Це сталося за кілька годин до початку судового засідання в його справі.

«Регіонал» Сергій Вальтер був обраний міським головою Мелітополя у 2010 році. У 2013-му був відсторонений від посади через звинувачення у створенні в міських органах влади організованого злочинного угруповання. Прокуратура вимагала 14 років позбавлення волі.

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26 лютого в гаражі знайшли тіло заступника начальника Мелітопольської міліції Олександра Бордюга. Цікаво, що, як повідомляють ЗМІ, колишній начальник Бордюга був адвокатом у справі мера Вальтера.

28 лютого з вікна своєї квартири на 17-му поверсі викинувся екс-нардеп і голова Фонду держмайна Михайло Чечетов.

Він був фігурантом кримінальної справи щодо зловживання владою та службового підроблення під час ухвалення «диктаторських законів» 16 січня 2014 року.

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