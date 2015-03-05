Італія готова ділитися з Україною досвідом у децентралізації влади

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив у Москві за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Італія бере активну участь у моніторингу, що ведеться в рамках ОБСЄ. Італія готова надати всю можливу підтримку усередині структур Євросоюзу, зокрема, можливо, своїм досвідом, якщо ми говоритимемо про децентралізацію України. У нас чудовий досвід регіону Трентіно – Альто-Адідже. Це прекрасний зразок того, як можна вдало розв‘язати проблеми децентралізації", - сказав Маттео Ренці.

Він висловив сподівання, що всі сторони працюватимуть над тим, щоб українська криза розв‘язалася у найкоротший час.

За словами Маттео Ренці, він обговорював з Володимиром Путіним "українську проблему", хоча всім відомі дискусії з цього питання і різноманітні точки зору про способи розв’язання цієї проблеми, а також яким чином розвивалися відносини між Євросоюзом і Росією в даному контексті.

"Я вважаю дуже важливим наголосити, що був зроблений вирішальний крок – я говорю про 12 лютого – у мирному розв’язанні цієї проблеми. 12 лютого за участі президента Путіна, президента Порошенка, президента Олланда і канцлера Меркель був підписаний договір, який відкриває шлях і стратегічний напрям до розв’язання проблеми. Йдеться не лише про те, що вдалося домовитися про припинення вогню, а про те, що цей документ відкриває шлях до врегулювання і побудови міцної конструкції, яка б дозволила розвиватися цій країні", - сказав Маттео Ренці.