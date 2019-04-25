Стій на своєму або прогнись: черговий шантаж Кремля

Видача паспортів жителям окупованих території та подальше консервування конфлікту на Донбасі - Путін підвищує ставки та посилає чіткий сигнал новому президенту України: або виконуй умови, або визнаю «ДНР» та «ЛНР».

По-перше, такими кроками Росія може створювати правові передумови для військового втручання у майбутньому (незалежно від того, чи вдасться віддати окуповані території Україні на своїх умовах, чи ні). Адже у будь-якому разі видача російських паспортів може закріпити проросійський анклав Донецька та Луганська. А цей статус дозволяє Москві, так би мовити, захищати «своїх» в разі «небезпеки». Такою є політика Кремля в Придністров’ї, Осетії та Абхазії.

По-друге, так Росія посилає сигнал новому президенту України (не випадково Путін не привітав Зеленського з обранням на посаду, мовляв, таке привітання ще треба «заслужити»). У Кремлі явно чекали на те, якими будуть перші кроки новообраного очільника України. Але як тільки Зеленський озвучив, що політика подальшої євроатлантичної інтеграції продовжиться, відповідь Москви була миттєвою.

Це, до речі, означає, що Указ про видачу російських паспортів на Донбасі в Кремлі, очевидно, готувався раніше. Чекали лише прийнятного часу. Зараз в Україні відбувається передача влади, приходять нові люди, формується порядок денний нового президента. І не варто забувати, що цей час, де-факто, триватиме до кінця року – попереду ще парламентські вибори і формування нової коаліції та уряду.

По-третє, «паспортна тема» дає можливість проросійським силам в українському парламенті вже зараз говорити про продовження «провальної політики влади» щодо Донбасу та неможливості запропонувати чіткі кроки для її вирішення…

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Тож, що ми можемо зробити зараз?

Звісно, апелювати до західних партнерів. Та, направду, єдність ЄС сьогодні під питанням і вона теж зараз тестується, наприклад, «Північним потоком-2». На жаль, хитка європейська коаліція взагалі може розвалились після виборів до Європарламенту, які відбудуться вже за місяць. Проросійські європейські сили (їх ще називають правими націоналістами, популістами) об’єднуються для того, щоб дати бій панівному істеблішменту ЄС.

Та, попри все це, слід не забувати, що Росія не зупиниться і буде продовжувати нас шантажувати. Мовляв, виконуйте мінські угоди, як нам зручно, запровадьте автономію, повну амністію, вибори і так далі. Якщо цього не буде - визнаємо «республіки» як незалежні.

Міжнародна спільнота, звісно, засудить такі кроки, але це аж ніяк не впливає на подальші кроки Кремля. Стратегічна мета Путіна – повернути Україну в єдиний політичний простір, з якого ми вирвалися в 2014 році.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro