Екс-офіцер КДБ заявив про причетність Путіна до наркоторгівлі в 90-х

Як пише кореспондент російської служби Бі-бі-сі Віктор Нехезін, мова йде про досьє на Віктора Іванова, нинішнього директора Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків та одного з довірених осіб президента Росії Володимира Путіна. Цей документ склав Юрій Швець у вересні 2006 року на замовлення Олександра Литвиненка для компанії Titon, передає BBC Україна.

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Пан Швець стверджує, що включив в це досьє інформацію про зв'язки Володимира Путіна та Віктора Іванова з так званим Тамбовським злочинним угруповуванням, яке, в свою чергу, в 90-х роках займалося наркоторгівлею і відмиванням грошей одного з колумбійських наркокартелів.

На думку пана Швеця, це досьє не тільки стало причиною зриву важливої комерційної угоди від якої Віктор Іванов, нібито, планував особисто отримати 10-15 млн доларів у вигляді "відкату", але й могло серйозно потурбувати самого Володимира Путіна.

Громадське розслідування смерті Олександра Литвиненка, проводиться за рішенням Високого суду, який таким чином задовольнив прохання вдови Олександра Литвиненка, Марини.

Головна мета розслідування - відповісти на запитання, чи причетна російська влада до загибелі пана Литвиненка.