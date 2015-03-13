Без реальних реформ в країні українську владу чекає жорстка люстрація - експерт

Таку думку висловила керівник житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».

За словами експерта, в процесі реформування житлово-комунального господарства в країнах Європи представники органів влади заплатили політичну ціну за проведення реформ, і ніхто з них не був переобраний на новий термін, а в нашій країні реформи фактично ще не проводилися.

«Фактично жодна реформа у нас ще не почалася... Що зараз стало реформою, яку можна помацати, - це підвищення тарифів, але це не реформа. Проблема в тому, що якщо після цього нічого не станеться, то можна прогнозувати жахливі наслідки. У нас вже була сміттєва люстрація», - сказала Бойко.

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При цьому вона підкреслила, що якщо не будуть покарані винні у розстрілі Майдану і у розтратах коштів на армію, якщо залишаться на своїх посадах корумповані судді, то наслідки можуть бути непередбачуваними.

«Хтось буде заживо засунутий в бак, підпалений і там згорить. Якого першого великого корупціонера зловлять, той там може і виявитися. Це реальність. Тому наша влада не має особливого шансу на роздуми. Або вона опиниться в сміттєвих баках, або заплатить ту ціну, яку платили реформатори у Франції і в Польщі, і уряд, і якась частина Верховної Ради не будуть переобрані», - додала Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми обсягом 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Для отримання кредиту МВФ українська влада пішли на безпрецедентні кроки, які можна порівняти з «шоковою терапією» більшості постсоціалістичних країн Східної та Центральної Європи, що проходили цей болючий процес в 90-і роки. Зокрема, це підвищення тарифів на комунальні послуги, електроенергію та газ в рази, в той час як доходи населення знижуються за рахунок девальвації гривні.