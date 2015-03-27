У Росії задумались про наслідки визнання незаконним включення Криму до складу України в 1954 році

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав член комісії Громадської палати РФ з громадського контролю, громадської експертизи та взаємодії з громадськими радами Іван Мохначук під час громадських слухань на тему «Чи потрібна правова оцінка закону 1954 року про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР?» (УНІАН: У Раді федерації РФ з 29 грудня 2014 року готується законопроект, який визнає передачу в 1954 році Криму з РРФСР до УРСР нібито незаконною).

«Якщо ми хочемо засудити акт передачі 1954 року і підвести під нього базу «законно-незаконно», тоді треба відповісти собі на інше запитання: а не відкриваємо ми ящик Пандори щодо інших рішень, які були прийняті в той час, виходячи з тієї ситуації, яка складалася в Радянському Союзі, щодо інших територій, які були передані тим чи іншим утворенням в Союзі, як цілинні землі в Казахстані та інші спірні території», - сказав Мохначук.

«Виходячи з цієї логіки, ми можемо повернутися до того, що було у відношенні територій в Радянському Союзі. Та ж Павлодарська область не хотіла йти у Казахстан ... Як далеко ми хочемо зайти і до чого це може призвести? Від того, яке ми рішення приймемо або озвучимо ..., всі республіки колишнього Радянського Союзу, в тому числі всередині Росії, почнуть щось на себе приміряти», - додав він.

За словами Мохначука, на Росію дивляться колишні союзні республіки і оцінюють ситуацію, як вона буде розвиватися. «Можливо, ми прийдемо до Казахстану і почнемо. Не дай Боже, Назарбаєв піде і прийде хтось новий. Згадаймо, що щось не так було. Або в Білорусі щось не так прирізали після війни», - сказав Мохначук.

У свою чергу, директор Інституту країн СНД, член Суспільної палати РФ Костянтин Затулін, який ініціював дані слухання, заявив, що «ніхто не заборонить нікому повертатися до подій минулого».

Читайте такожРосійські націоналісти заговорили про розподіл Білорусі - Rzeczpospolita«Що стосується планів використовувати прецедент скасування рішення 1954-го з іншими країнами СНД, з Казахстаном і таке інше. Таких планів не існує на даний момент. Ручатися за все, що станеться в майбутньому, жодним чином не можу, ніхто не може. Але планів таких немає. При цьому хочу зауважити: від нас залежить, з'являться такі плани або чи не з'являться», - сказав Затулін.

Він повідомив, що в Раді Федерації РФ триває робота щодо законопроекту, який визнає передачу у 1954 році Криму зі РРФСР до УРСР «незаконною», хоча «складається враження», що «ця ініціатива не розвивається, бо виникли сумніви».

На думку Затуліна, історію з 1954-го не вдасться закреслити, але треба відповісти на рівні влади і суспільства РФ про законність перебування Криму у складі України.

«Це не дрібниця з погляду подальшої долі Криму і Севастополя у складі Росії. Це не дрібниця з погляду пропагандистської кампанії», - сказав Затулін.

У свою чергу, член комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Ольга Тимофєєва заявила, що «передача» Криму Україні була «незаконної», оскільки у 1954 році не було проведено референдуму.