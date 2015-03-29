Британський лорд: що з того, що мій прапрадід воював у Криму

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я погоджують з нашим міністром закордонних справ, що це взяття Криму є порушенням міжнародних норм. Це є порушенням Будапештського меморандуму і тому це неприйнятно", - заявив лорд.

На його думку, дуже довгий історичний зв’язок Росії з Кримом не викликає сумнівів, але не є приводом для військового вторгнення.

Читайте такожУ Росії задумались про наслідки визнання незаконним включення Криму до складу України в 1954 році"Це не дає Росії права діяти щодо Криму так, як вона вчинила. Ну, і що з того, наприклад, що мій прапрадід воював під час Кримської війни у 19-му столітті проти царської армії? Сьогодні також багато говорять, що має бути з Севастополем як військово-морською базою. Але всі ці історичні моменти не можуть приховати факт незаконних дій російської держави", - вважає Хілтон.

Він підкреслив неприйнятність захоплення півострова військовою силою.

"Якби Росія відчувала, що має серйозне право на Крим, вона мала би вести переговори щодо Криму з Україною, а не забирати Крим, посилаючись на «референдум». Адже цей «референдум» був організований за дуже короткий проміжок часу. І люди в Криму не мали можливості проводити політичну кампанію, агітацію, відкрито обговорювати і не могли жодним чином нормально підготуватися до референдуму", - сказав британський лорд.