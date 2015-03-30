Телеканал Ukraine Today опублікував факти присутності російських військових в Україні

"З Росії з "любов‘ю" - так називається новий інтернет-проект Ukraine Today, який зібрав факти російської агресії проти Україні і переклав їх англійською мовою. У співпраці з "Інформаційним спротивом" журналісти Ukraine Today у текстах, фото та відео відтворили історію окупації Росією українських територій, починаючи від анексії Криму, закінчуючи другою Мінською угодою.

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Відтепер, міжнародним експертам та всім цікавим не треба вишукувати розрізнені свідчення присутності російської зброї і російських солдат в Україні – вони зібрані в одному місці і доступні англійською мовою, передає ТСН.

Як говорять автори проекту, об‘єктивне інформування – головна зброя України в інформаційній війні. "Російська агресія проти України розпочалася з відкриття "інформаційного фронту", його закриттям все і закінчиться", - каже координатор "Інформаційного спротиву" народний депутат Дмитро Тимчук. "Для цього Україні не потрібно використовувати маніпуляції та дезінформацію, щоб схилити симпатії світу на свій бік. Такі підступні сценарії потрібні лише Москві, як агресору. Для того ж, хто захищає свою незалежність та свою територію, брехня не потрібна. То ж для нас достатньо, щоб міжнародна спільнота дізналася правду щодо подій на Донбасі. Це і є рецептом нашої перемоги в інформаційній війні", - додав він.

Генеральний продюсер Ukraine Today Тетяна Пушнова обіцяє, що Мінськими угодами проект не завершиться: "From Russia withlove" не є сталим інтернет-проектом. Він буде розвиватися, доповнюватися і реагувати на події в України і надалі, поки останній російський солдат не забереться з окупованої української землі. Я дуже вдячна за допомогу експертам "Інформаційного спротиву" за допомогу у створенні проекту і буду рада продовжити нашу співпрацю."

"From Russia withlove" - вже другий інтернет-проект від телеканалу Ukraine Today. "Кіборги проти Кремля" розповів одразу трьома мовами – англійською, французькою та італійською - історію протистояння українських військових та терористів у Донецькому аеропорту, створення сучасного міжнародного хаба і його знищення.

Міжнародний англомовний інформаційний проект Ukraine Today було створено улітку 2014 року: в серпні запрацював англомовний новинний телеканал, у вересні – веб-сайт www.uatoday.tv. Ініціатор створення проекту – українська компанія "1+1 Медіа". Телеканал Ukraine Today доступний через супутник Hotbird, у кабельних мережах Європи, а також через додатки Smart-TV Samsung, LG та Philips.