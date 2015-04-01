Яценюк підтримав запровадження посади віце-прем'єра з питань євроінтеграції

Про це він сказав під час виступу в політологічному фонді Конрада Аденауера в рамках робочого візиту до Берліна, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Я навіть пропонував це представникові України при ЄС Костянтину Єлісеєву», - сказав голова уряду. В той же час він нагадав, що аби бути призначеним на цей пост, потрібно отримати підтримку парламенту України.

«Очікую, що буде зустріч із парламентською коаліцією, ми знайдемо правильне рішення, і правильна людина буде на правильному місці», - підкреслив Яценюк.

Він також нагадав, що в Кабінеті міністрів працює Урядовий офіс з питань європейської інтеграції: «Кожен міністр має заступника, відповідального за європейську інтеграцію».

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Прем’єр-міністр зазначив, що працює очолюваний ним Урядовий комітет з питань європейської інтеграції.

Яценюк також нагадав, що ЄС направив до України «місію підтримки». Він повідомив, що кілька тижнів тому провів зустріч із понад двомастами експертами, які були направлені до України зі США, ЄС та низки інших країн.

«Найкращий шлях, як навчати українських держслужбовців – ділитися досвідом та знаннями, які нам необхідні, щоб пришвидшити процес реформ в Україні», – наголосив він.

Раныше УНІАН повідомляв, що Україна на останньому місці по інтеграції з ЄС серед підписантів УА.