У Росії стверджують, що слова Путіна щодо пропозиції Порошенка "забрати Донбас" невірно зрозуміли
Слова президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо пропозиції президента України Петра Порошенка "забрати Донбас" до складу Росії невірно інтерпретували і викривили.
Про це заявив глава Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін, повідомляє РИА Новости.
"Те, що слова Володимира Володимировича спотворені, це факт. Мова йшла про відносини Росії і України, про виконання мінських домовленостей, але я не збираюся повторювати його слова... Це невірна інтерпретація, а коментувати, переказувати я не маю наміру", - сказав Шохін.
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Він додав, що зустріч носила закритий характер.
"Чесно кажучи, ті, хто ділиться з журналістами сенсаціями, чинять, м'яко кажучи, некоректно. Я своїм колегам по бюро це скажу", - додав глава РСПП.
Як повідомляв УНІАН, раніше російський Forbes писав, що Путін заявив про пропозицію Порошенко забрати Донбас до складу Росії, в Україні назвали це "політичною фантазією".
У свою чергу український МЗС прокоментував інформацію про нібито заяву Путіна щодо пропозиції від Порошенка "забрати Донбас".
"Забирайтеся з Донбасу" не означає "забирайте Донбас", а зовсім навіть навпаки ", -написав в Твіттері прес-секретар українського міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.
Крім цього представник канцлера Німеччини Ангели Меркель не зміг сказати, чи чула Меркель пропозицію Порошенко Путіну про статус Донеччини.