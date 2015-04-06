У Росії стверджують, що слова Путіна щодо пропозиції Порошенка "забрати Донбас" невірно зрозуміли

Про це заявив глава Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін, повідомляє РИА Новости.

"Те, що слова Володимира Володимировича спотворені, це факт. Мова йшла про відносини Росії і України, про виконання мінських домовленостей, але я не збираюся повторювати його слова... Це невірна інтерпретація, а коментувати, переказувати я не маю наміру", - сказав Шохін.

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Він додав, що зустріч носила закритий характер.

"Чесно кажучи, ті, хто ділиться з журналістами сенсаціями, чинять, м'яко кажучи, некоректно. Я своїм колегам по бюро це скажу", - додав глава РСПП.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський Forbes писав, що Путін заявив про пропозицію Порошенко забрати Донбас до складу Росії, в Україні назвали це "політичною фантазією".

У свою чергу український МЗС прокоментував інформацію про нібито заяву Путіна щодо пропозиції від Порошенка "забрати Донбас".

"Забирайтеся з Донбасу" не означає "забирайте Донбас", а зовсім навіть навпаки ", -написав в Твіттері прес-секретар українського міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

Крім цього представник канцлера Німеччини Ангели Меркель не зміг сказати, чи чула Меркель пропозицію Порошенко Путіну про статус Донеччини.



