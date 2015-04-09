Парламент розгляне правовий режим воєнного стану та засудження тоталітарних режимів (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також у першому читанні розглядатимуться президентські законопроекти, які стосуються змін до законів про Державну прикордонну службу, удосконалення порядку речового забезпечення військовослужбовців, а також організації харчування особового складу Збройних сил України.

Також сьогодні розглядатиметься законопроект про внесення зміни до Закону “Про прокуратуру” (щодо терміну набрання чинності).

Читайте такожРада відхилила законопроект про парламентську опозиціюСеред іншого, розглядатимуться законопроекти, які стосуються доступу до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, а також засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки.

Крім того, сьогодні у другому читанні депутати розглянуть законопроект про ринок природного газу.

На повторний розгляд з пропозиціями президента буде винесено Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)”.