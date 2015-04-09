В Івано-Франківську керівнику областного управління юстиції провели "екскурсію" у смітнику (відео)

Сьогодні в Івано-Франківську молодики у камуфляжі з нашивками "Правого сектору" кинули у смітник начальника обласного управління юстиції Василя Кавацюка та влаштували йому "екскурсію" містом.

Як передає кореспондент місцевого видання "Фіртка", все почалося з того, що Кавацюк відмовився вийти на вулицю до активістів, тому молодики винесли чиновника з кабінету на руках та кинули до сміттєвого контейнера.

Під крики "Чемодан-Вокзал-Росія" і "Ганьба" його у сміттєвому баку повезли до ЖД вокзалу. Біля входу до залізничного вокзалу у чоловіка вимагали написати заяву на відставку, а після відмови облили зеленкою. Пізніше Квацюка закидали яйцями і знову змусили звільнитися, вдруге почувши відмову.

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Зазначається, що його звинуватили у реєстрації на Прикарпатті "Опозиційного блоку", родинних зв’язках з регіоналом Богданом Гдичинським та вимагали написати заяву на звільнення.

За словами лідера Правого сектору області Василя Абраміва, вчинок керівника управління юстиції Прикарпаття Василя Кавацюка, який зареєстрував організацію "Опозиційного блоку" на Івано-Франківщині, є нічим іншим як неповагою до людей, які загинули на Майдані та в АТО, повідомляє Фіртка.

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«Через це чиновники просто переступили. Це наруга над хлопцями. Ми вважаємо, що це антиукраїнська, антинародна сила. Такі особи, які голосували за закони 16 січня ні в якому разі не мають права бути допущеними до влади», - заявив Абрамів.