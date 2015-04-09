Чиновники КМДА виписують собі щомісячні премії по 25 тисяч гривень - депутат (документ)
За інформацією депутата, директор Департаменту комунальної власності тільки за два неповні місяці минулого року отримав премій на понад 25 тис. грн.
Чиновники Київської міської адміністрації виписують собі щомісячні премії по 10-25 тисячі гривень.
Про це повідомив депутат міськради Олександр Вовченко на своїй сторінці у Facebook.
"Поки абсолютними рекордсменами є очільники Департаменту комунальної власності: призначений 5.11.2014 директор тільки за два неповні місяці минулого року отримав премій на понад 25 тис. грн. Його заступники синхронно отримали у жовтні близько 10 тис. грн. соціальної допомоги кожен, а в грудні премії керівників Департаменту сягали в середньому по 22 тис. грн.", - написав він.
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Вовченко зазначив, що керівники Департаменту ЖКГ щомісяця додатково отримували по 2-5 тис. грн., а Новий рік зустрічали на додачу до зарплат і надбавок у середньому з 10 тис. грн.
"З іншого боку, керівництво Департаменту культури також отримувало премії та доплати, але розміри їх значно скромніші – від 290 до 6018 грн. І це при тому, що в Департаменті культури працює чимало науковців, які отримують доплати за наукові ступені", - пише депутат.
Вовченко нагадав, що на початку березня цього року був опублікований штатний розпис секретаріату Київради, та столична влада зобов’язала опублікувати свої розписи всі департаменти КМДА. Акція з публічності проводилась «задля уникнення спекуляцій на темі заробітних плат» - зарплати чиновників з усіма надбавками становили від 2 до 4 тис. грн.
Для того, щоб роздивитися документ з преміями чиновників Департаменту культури, перейдіть за посиланням.
Для того, щоб роздивитися документ з преміями чиновників Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, перейдіть за посиланням.
Для того, щоб роздивитися документ з преміями чиновників Департаменту комунальної власності Києва, перейдіть за посиланням.