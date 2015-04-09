Чиновники КМДА виписують собі щомісячні премії по 25 тисяч гривень - депутат (документ)

Чиновники Київської міської адміністрації виписують собі щомісячні премії по 10-25 тисячі гривень.

Про це повідомив депутат міськради Олександр Вовченко на своїй сторінці у Facebook.

"Поки абсолютними рекордсменами є очільники Департаменту комунальної власності: призначений 5.11.2014 директор тільки за два неповні місяці минулого року отримав премій на понад 25 тис. грн. Його заступники синхронно отримали у жовтні близько 10 тис. грн. соціальної допомоги кожен, а в грудні премії керівників Департаменту сягали в середньому по 22 тис. грн.", - написав він.

Читайте такожОДА зобов'язані надавати на запит інформацію про виплати чиновникам - омбудсман

Вовченко зазначив, що керівники Департаменту ЖКГ щомісяця додатково отримували по 2-5 тис. грн., а Новий рік зустрічали на додачу до зарплат і надбавок у середньому з 10 тис. грн.

"З іншого боку, керівництво Департаменту культури також отримувало премії та доплати, але розміри їх значно скромніші – від 290 до 6018 грн. І це при тому, що в Департаменті культури працює чимало науковців, які отримують доплати за наукові ступені", - пише депутат.

Вовченко нагадав, що на початку березня цього року був опублікований штатний розпис секретаріату Київради, та столична влада зобов’язала опублікувати свої розписи всі департаменти КМДА. Акція з публічності проводилась «задля уникнення спекуляцій на темі заробітних плат» - зарплати чиновників з усіма надбавками становили від 2 до 4 тис. грн.

Для того, щоб роздивитися документ з преміями чиновників Департаменту культури, перейдіть за посиланням.

Для того, щоб роздивитися документ з преміями чиновників Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, перейдіть за посиланням.

Для того, щоб роздивитися документ з преміями чиновників Департаменту комунальної власності Києва, перейдіть за посиланням.