Яценюк: Європа має стояти на двох ногах: одна - діалог Берліна й Парижа, друга - діалог Варшави і Києва

Про це повідомляє прес-служба КМУ.

Як зазначається в повідомленні, глава уряду України підкреслив, що Бронісав Коморовський «пройшов дуже великий політичний шлях і дуже багато зробив для своєї країни: «Те, що відбувається зараз в Україні, відбувалося в Польщі двадцять років тому».

«Найбільше наше завдання – це зробити все для майбутнього України, пройти ті реформи, які пройшла Польща», - наголосив він.

Яценюк висловив вдячність Коморовському за допомогу Польщі в проведенні реформ в Україні, підтримці територіальної цілісності та незалежності української держави та за слова Президента Польщі під час виступу у Верховній Раді, «що не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна»: «А Україна стане частиною Європейського Союзу», - зазначив Яценюк.

Коморовський підкреслив, що Польща «з величезною повагою дивиться на здобутки України, в тому числі у частині прийняття важких рішень, пов’язаних зі реформами»: «У повній мірі цінуємо те, що Україна, в тому числі завдяки Главі Уряду, увійшла у фазу втілення, а не лише декларування реформ», - сказав Коморовський.

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Президент Польщі висловив вдячність за можливість виступити в українському Парламенті і звернутися до усього українського народу: «У моїй промові прозвучало повне розуміння важкої ситуації в Україні, а також повна підтримка процесу важких реформ, оскільки це відповідає польському досвіду. Нам це вдалося пройти».

Він підкреслив, що відносини Польщі та України, «підтримка її незалежності і територіальної цілісності, підтримка внутрішніх реформ і прозахідного шляху – це не кон’юнктурна тимчасова політична мода, для нас успіх України, її внутрішніх реформ, зміцнення незалежності, досягнення успіхів на шляху до Європи – це завдання стратегічної ваги».

«Сьогодні ми наповнюємо амбітним змістом стратегічне партнерство між нашими країнами. Але я впевнений, що в майбутньому буде ще більш активна співпраця між нашими країнами. Співпраця не лише в рамках інституцій Західного світу, особливо інституцій Європейського Союзу, але й у рамках особливого двостороннього політичного союзу між нашими державами», - наголосив Коморовський, зазначається в повідомленні.