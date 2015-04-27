ЗМІ: Європа тисне на Україну, щоб уникнути відновлення російської агресії

14:40, 27 квітня 2015
Політика
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Німеччина та інші ключові європейські гравці тиснуть на Україну, переконуючи в необхідності прискорити реалізацію мінських угод, щоб не давати Росії виправдань для відновлення агресії

Німеччина та інші ключові гравці тиснуть на Україну

Про це пише Newsru.com за матеріалами The Financial Times. За даними видання, попередження від Берліна, Парижа і Лондона будуть озвучені в понеділок, 27 квітня, до початку першого саміту Україна - ЄС, який проходить в Києві вперше з початку кризи українського.

Судячи з останніх коментарів з боку європейських дипломатів і політиків, у ЄС прагнуть полегшити напруженість у відносинах з президентом Росії Володимиром Путіним - навіть ціною роздратування Києва. Європейські дипломати охоче визнають, що сепаратисти порушують режим припинення вогню набагато частіше, ніж українські силовики, але вони закликають президента Петра Порошенка дотримуватися угод і здійснювати обіцяні політичні реформи. Позиція, зокрема, німецьких дипломатів полягає в тому, що Київ має бути готовим до поступок.

"Німецькі чиновники ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, але в першу чергу - з Києвом. Тому що, якщо українці не зроблять того, що необхідно, у росіян завжди буде привід відновити конфлікт", - говорить глава програм Східної Європи і Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Мейстер. Президент Франції Франсуа Олланд під час візиту Порошенка минулого тижня також підкреслив, що чекає від Києва "повної реалізації мінських угод".

Читайте такожШтайнмаєр: Україні потрібно втілювати в життя прийняті для реформ закониУ Великобританії, яка схиляється до проведеної США жорсткої лінії стосовно Москви, українських чиновників закликають виконати свою частину угоди і "не дати Росії приводу для критики".

На думку The Wall Street Journal, нинішній українсько-європейський саміт у Києві пройде на тлі серйозного кризи довіри між Києвом і західними сусідами. Якщо протягом минулого року ЄС і Україна поглиблювали відносини в умовах російської агресії, то після укладення мінських угод в цих відносинах виникла серйозна напруженість.

З боку Європи є побоювання, що зобов'язання України щодо змін внутрішнього економічного та політичного життя не будуть виконані до кінця. У Європі побоюються, що з часом це призведе до посилення економічних проблем Києва та викличе нову кризу у відносинах з Росією.

У свою чергу, українські чиновники не приховують розчарування з приводу неготовності Євросоюзу до просування в частині безвізового режиму, підтримки санкцій проти Росії та укладання торгової угоди.

"Ми перебуваємо в періоді очікування і спостереження. Захід чекає більш чітких уявлень про те, чи буде Україна серйозно займатися реформами, чи зможе бути реальним партнером. І, звичайно, всі чекають, чи буде Росія просуватися на Донбасі", - каже експерт Центру Карнегі з міжнародних відносин Ульріх Спек.

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