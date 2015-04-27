ЗМІ: Європа тисне на Україну, щоб уникнути відновлення російської агресії

Про це пише Newsru.com за матеріалами The Financial Times. За даними видання, попередження від Берліна, Парижа і Лондона будуть озвучені в понеділок, 27 квітня, до початку першого саміту Україна - ЄС, який проходить в Києві вперше з початку кризи українського.

Судячи з останніх коментарів з боку європейських дипломатів і політиків, у ЄС прагнуть полегшити напруженість у відносинах з президентом Росії Володимиром Путіним - навіть ціною роздратування Києва. Європейські дипломати охоче визнають, що сепаратисти порушують режим припинення вогню набагато частіше, ніж українські силовики, але вони закликають президента Петра Порошенка дотримуватися угод і здійснювати обіцяні політичні реформи. Позиція, зокрема, німецьких дипломатів полягає в тому, що Київ має бути готовим до поступок.

"Німецькі чиновники ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, але в першу чергу - з Києвом. Тому що, якщо українці не зроблять того, що необхідно, у росіян завжди буде привід відновити конфлікт", - говорить глава програм Східної Європи і Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Мейстер. Президент Франції Франсуа Олланд під час візиту Порошенка минулого тижня також підкреслив, що чекає від Києва "повної реалізації мінських угод".

Читайте такожШтайнмаєр: Україні потрібно втілювати в життя прийняті для реформ закониУ Великобританії, яка схиляється до проведеної США жорсткої лінії стосовно Москви, українських чиновників закликають виконати свою частину угоди і "не дати Росії приводу для критики".

На думку The Wall Street Journal, нинішній українсько-європейський саміт у Києві пройде на тлі серйозного кризи довіри між Києвом і західними сусідами. Якщо протягом минулого року ЄС і Україна поглиблювали відносини в умовах російської агресії, то після укладення мінських угод в цих відносинах виникла серйозна напруженість.

З боку Європи є побоювання, що зобов'язання України щодо змін внутрішнього економічного та політичного життя не будуть виконані до кінця. У Європі побоюються, що з часом це призведе до посилення економічних проблем Києва та викличе нову кризу у відносинах з Росією.

У свою чергу, українські чиновники не приховують розчарування з приводу неготовності Євросоюзу до просування в частині безвізового режиму, підтримки санкцій проти Росії та укладання торгової угоди.

"Ми перебуваємо в періоді очікування і спостереження. Захід чекає більш чітких уявлень про те, чи буде Україна серйозно займатися реформами, чи зможе бути реальним партнером. І, звичайно, всі чекають, чи буде Росія просуватися на Донбасі", - каже експерт Центру Карнегі з міжнародних відносин Ульріх Спек.