Депутат виклав документ про причетність заступника Авакова до операції проти Майдану

Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко у своєму блозі, оприлюднивши фотокопію відповідного наказу.

"На днях мені до рук потрапив документ, який свідчить, що нинішній заступник Авакова Василь Паскал очолював велику групу оперативників міліції, котрі вели роботу проти Майдану", - написав Луценко.

Луценко підкреслив, що не йдеться про причетність особисто Паскала до того чи іншого конкретного злочину.

Читайте такожЛюстраційний комітет подав позов до суду, щоб звільнити двох заступників Авакова"Але він був долучений до того напряму діяльності МВС, котрий давав змогу тітушкам залякувати, нападати на майданівців, викрадати і вбивати. Він координував Систему, ту її частину, що допомагала нас фізично нищити", - написав Луценко.

"Я особисто знайомий з Василем Паскалом і знаю про його репутацію як професіонала високого класу. Я звик поважати і цінувати професіоналізм. Але очевидно, що Паскал як професіонал високого класу не міг не розуміти аморальних цілей та очікувано жахливих результатів роботи своїх підлеглих. Теоретично, можна було б зрозуміти Авакова, якби він залишив Паскала у МВС, щоб той далі успішно розшукував злочинців (наприклад, сепаратистів). Але після трагедії Майдану – призначати його на одну з найвищих посад у міністерстві?", - додав депутат.

Нагадаємо, 21 січня 2014 року Ігоря Луценка викрали невідомі разом з іншим активістом Юрієм Вербицьким. Луценка побили і відпустили, а тіло Вербицького знайшли у лісі наступного дня.