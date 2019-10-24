Скандальна реформа ГПУ. Як зміни у відомстві загрожують розвалом справ Майдану

У відомому романі «12 стільців» був такий собі епізодичний герой – слюсар-інтелігент Полєсов, який підрядився за 21 карбованець і 75 копійок відремонтувати і пофарбувати ворота житлового товариства. Розібравши ті ворота, він швидко втратив до них інтерес, а запчастини від конструкції розтягли на іграшки діти. В результаті члени товариства змушені були через суд стягувати збитки з «майстра».

На того слюсаря-інтелігента дуже схожий наш Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який нині також затіяв капітальний ремонт Генеральної прокуратури з перефарбуванням її в Офіс генпрокурора. І, схоже, закінчиться тут теж усе як у книзі – судовими позовами і повним руйнуванням «воріт».

Мова йде про атестацію прокурорів, насамперед Генеральної прокуратури, а згодом і місцевих, яка розпочалася зі скандалу. Від її проходження відмовилися вже близько 20% (218 осіб) з понад 1000 прокурорів ГПУ, зокрема 9 – з Управління спецрозслідувань, яке на собі тягне справи Майдану вже 6-й рік.

Доказ продажу справ – самі справи. А їх ніхто вивчати в комісії не буде

Причина, як стверджують ті, хто відмовився, в тому, що умови атестації суперечать закону і Конституції. Зокрема, підписуючи згоду на проведення атестації, особа погоджується, що при її оцінюванні атестаційною комісією буде братися до уваги анонімна інформація щодо прокурора. Окрім того, закладено колізію у самому законі, який запустив атестацію – не зрозуміло, чи буде Офіс прокурора правонаступником ГПУ, зазначено, що атестацію проводитимуть комісії в Офісі Генпрокурора, якого ще не існує (проте атестацію вже організувала й проводить ГПУ), до того ж передбачається, що перебування у відпустці, в тому числі – декретній, на лікарняному, у відрядженні не є поважною причиною непроходження атестації, і такі люди будуть звільнені.

Водночас – жодного застереження, фільтру щодо недоброчесних прокурорів – головне, щоб у них у деклараціях про доходи була «справна циферь». А вона у корупціонерів, будьте певні, справна і «освячена» НАЗК. Можливо, звільнять тих, хто осоромився корупційною діяльністю у ЗМІ, але це не точно, оскільки публікація у ЗМІ – не доказ. Доказ продажу справ – самі справи. А їх ніхто вивчати в комісії не буде.

Оцінювання професійної компетенції в атестації зведено до зазубрювання законів, а успіх, або неуспіх прокурорів у судах, нікому не цікавий

Оцінювання професійної компетенції в атестації зведено до зазубрювання законів, а успіх, або неуспіх прокурорів у судах, нікому не цікавий. Хоча, якраз в судах компетенція чи некомпетентність, або і злочинна бездіяльність і потурання обвинувачуваному з боку прокурора, видно як на долоні. Це вже призвело до перших «результатів» - 23 жовтня, у перший день атестації не склав іспит один з не найгірших слідчих, не добравши до мінімальних 70-ти балів всього 4.

До речі, про слідчих. Закон взагалі не передбачає їхню атестацію. Там сказано, що слідчі будуть зараховані до Офісу Генпрокурора при його створені за заявою слідчого. Проте, Руслан Рябошапка вже звільнив керівника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка, який де-юре є слідчим. На черзі на звільнення також інші слідчі та прокурори, які займаються справами Майдану. Не сьогодні-завтра, ми не побачимо їх у судах. А це - найкращий подарунок для адвокатів підозрюваних і обвинувачуваних по справах Майдану: нову людину у судовому процесі, будь вона хоч сто разів порядним прокурором, недешеві й компетентні адвокати просто з’їдять.

Не можна сказати, що за попереднього Генпрокурора Юрія Луценка прокурорам і слідчим, що займалися справами Майдану, працювалося безхмарно

Але і це ще не найбільша небезпека. Турбулентність, в яку входить Генпрокуратура у зв’язку з атестацією, призведе до того, що певний і досить довгий час у суди просто не буде кому приходити для підтримання обвинувачення, адже новим людям буду потрібен час на вивчення сотень томів справ. А регулярне перенесення судових засідань з причин неявки прокурора – просто козирний аргумент для адвокатів, щоб змінити запобіжний захід для тих же беркутівців. Мовляв, порушується право на суд у розумні терміни для людини, чия вина ще недоведена. Чи не опиняться вони після цього в Росії – питання риторичне.

Не можна сказати, що за попереднього Генпрокурора Юрія Луценка прокурорам і слідчим, що займалися справами Майдану, працювалося безхмарно: Управління переформатовували, скорочували слідчих і прокурорів, Луценко забрав від них економічні справи проти Януковича, частину справ передав до ДБР, де їх зараз успішно зливають. Проте, наразі вперше спостерігаємо ситуацію розвалу команди.

Станом на 23 жовтня є вже 4 позови до адміністративного суду з приводу атестації, і це ще не кінець. Про намір оскаржити своє звільнення і порядок атестації заявив Горбатюк. Можливо, заявлять і інші. Виграють вони? В першій інстанції – Окружному адмінсуді Києва – навряд, адже саме в Управлінні спецрозслідувань оприлюднили телефонні переговори суддів ОАСК, з яких видно, як люди в мантії з тамтешнього суду «рєшают і чудят». Проте, напевно, що виграють у кінцевому результаті – апеляції чи касації.

Допоки Генпрокурор ніяк не відреагував на скандал навколо атестації. Невідомо, ким він збирається комплектувати новостворений департамент ГПУ по розслідуванню справ Майдану.

Буде прикро, якщо він, як той слюсар, розломивши «ворота», покине їх на інших, щоб збирали докупи, а сам умиє руки.

Зрозуміло одне: якщо парламент не приведе умови атестації до вимог закону і Конституції, на виході матимемо ситуацію, ще гіршу, ніж з реформуванням поліції чотири роки тому. Тоді всі негідники швидко поверталися на свої старі місця, а зараз негідники навіть нічим не ризикують. Натомість порядні вже опинилися за бортом.

Дмитро Хилюк