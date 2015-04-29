Сторони конфлікту навколо бази бійців "Правого сектора" озвучили свої позиції

"Склалася ситуація, коли влада, переслідуючи свої інтереси і незрозумілі домовленості з ворогом, намагається руками простих солдатів Збройних сил знищити Український добровольчий корпус Правого сектора. Сьогодні, 28 квітня, особовим складом 25-ї і 95-ї бригад ЗСУ було оточено базу 5-го окремого батальйону ДУК ПС, навколо виставлені блок-пости, підтягнута важка техніка", - йшлося в розміщеному на сайті "Правого сектора" повідомленні.

Читайте такожУ Порошенка спростували наміри десантників ЗСУ роззброїти бійців "Правого сектору"

Боєць корпусу та блогер Олена Білозерська спростувала інформацію про роззброєння добровольців, зазначивши, що це "фізично неможливо". "На базі багато бійців і вони добре озброєні. Тому просто будуть блокувати, залякувати, тиснути, намагатися розмовляти з нами з позиції сили. Армійці, які оточили нашу базу, що знаходиться на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей - не ті, з якими ми пліч-о-пліч пройшли рік війни, а новопризвані. Вони майже нічого не знають про ДУК ПС, і їх накрутили, що ми нібито збираємося йти на Київ скидати Порошенка", - повідомила вона. Олена Білозерська також зазначила, що ситуація вирішиться мирно. "Треба спокійно, законними методами пояснити владі, що якщо вона буде робити те, що робить зараз, вона суттєво втратить рейтинги", - звернулася Олена Білозерська.

Однак реакція соцмереж була миттєвою. Так, народний депутат від "Народного фронту" Сергій Висоцький на своїй сторінці в соцмережі написав, що ситуація з ДУК - "продовження історії, яку ми багато разів спостерігали в залі Верховної Ради". "Коли з боку Банкової закони вносяться без погодження з коаліцією,з бажанням всіх перегнути в залі. Замість того, щоб витратити два зайвих дні на узгодження позицій, часто перемагає курс на банальне самоствердження власної влади. Після того, як це не виходить, виникають дивні чутки про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів від коаліції", - вважає політик.

Колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА, громадський діяч Геннадій Корбан також відреагував на події навколо ДУК. "Упевнений, що все має бути за законом. І я знаю, що закони України "Про збройні сили" та "Про боротьбу з тероризмом" не передбачають використання армії проти громадян. Винятком є зона АТО, але Дніпропетровська область такою не є", - написав він. Корбан також заявив, що застосування армії на території Дніпропетровської області є прямим порушенням українського законодавства. "Це - військовий злочин, який карається не тільки українським, але і міжнародним кримінальним правом. Важливо, щоб всі зацікавлені посадові особи віддавали собі звіт в тому, що роблять", - додав Геннадій Корбан. У свою чергу, народний депутат Борис Філатов вважає, що спроба роззброїти ДУК "Правий сектор" є підтвердженням ціни слів президента України. "Обіцяти одне, а робити зовсім інше - це фірмовий стиль його поведінки. Причому з усіма", - зазначив політик.

Реакція на ситуацію була і в медійному середовищі. Так, кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у соцмережі повідомив: "Стравити десантників 95-ї та добровольців "Правого сектора". Побратимів, які прикривали один одному спину. Задум, гідний Кремля. Схоже, з допомогою українських манкуртів, починається повільний розгін перед травневим замісом. Ось такий братерський привіт від Генштабу отримали добровольці. Десять вогневих точок навколо бази 5-го окремого батальйону ДУК ПС. На кожній від 10 до 12 військовослужбовців з 25-ї і 95-ї бригад".

Іншої думки дотримується радник президента Юрій Бірюков нагадавши, що ніхто і ніколи не заперечував важливість добровольців. Він вважає, що настав час зрозуміти, що армія зросла і зміцніла і тепер повинна бути єдиною, монолітною і наганяючою страх. "А для цього армія повинна, в тому числі, ввібрати в себе найкращих хлопців України", зазначив радник, додавши, що ідея запросити на роботу Дмитра Яроша у Генштаб належала волонтерам, щоб лідер ПС взяв на себе роль "координатора" процесу інтеграції бійців структури ЗСУ. Процес, за словами Юрія Бірюкова, з проблемами, але просувався, поки в Генштаб не почали їздити комбати ДУК, замкомбаты, начальники штабів батальйонів, їх заступники. "Настрій все погіршувався, риторика знову стала ультимативною. З обох сторін. Також Юрій Бірюков додав, що заява "Правого сектора" 28 квітня може бути використана в якості аргументу. "І ніхто не давав (та й не дасть) десантникам наказу атакувати базу ДУК ПС. І ніхто не планував давати такий наказ. А які накази дають і / або будуть давати сидячим на цій базі? Хтось знає? Адже з якихось причин командування ДУК ПС зриває процес інтеграції в ЗСУ", - констатував він.

Вже в обід середи, 29 квітня, ситуація стала зрозумілішою. На сайті Міністерства оборони з'явилася інформація про ситуацію з ДУК ПС. "Увечері 28 квітня і вранці 29 квітня відбулися телефонні розмови між начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил генерал-полковником Віктором Муженком і Дмитром Ярошем. Сторони обговорили питання, серед яких було і виконання попередніх домовленостей щодо взаємодії та інтеграції Добровольчого українського корпусу в Збройні сили України", - повідомила прес-служба відомства, нагадавши про свою позицію - всі збройні формування мають бути легальними і підпорядковуватися ЗСУ або іншим державним силовим структурам.

Крім того, журналіст "Правого сектора" Рута Пушкарчук повідомила, що станом на 12:00 29 квітня на базу 5-го окремого батальйону прибув лідер ПС Дмитро Ярош. Перед строєм він повідомив про розмову з начальником Генерального штабу Віктор Муженком. "Наказу роззброювати "Правий сектор" ніхто не віддавав", - відповідь генерала-полковника. З лідером "Правого сектора" прибув заступник міністра оборони. На даний момент у Києві бійці "Правого сектора" прийшли під стіни Адміністрації президента на вулиці Банковій. Участь в акції беруть понад 200 осіб.