Порошенко призначив трьох членів Вищої ради юстиції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що відповідний указ президент підписав сьогодні, 30 квітня.

За даними прес-служби, у присутності глави держави нові члени Вищої ради юстиції склали присягу.

Президент на зустрічі з новопризначеними наголосив: «Нашими спільними зусиллями ми зможемо забезпечити реалізацію права громадян на справедливий суд».

Порошенко підкреслив, що «внаслідок наших спільних дій має значно зрости довіра суспільства до судової гілки влади, щоб ми дали можливість працювати чесним суддям».

«Для мене, коли ми говоримо про європейські цінності, про необхідний інвестиційний клімат, про захист прав людини, першу важливість має незалежний суд і незалежність суддівської гілки влади», – заявив Порошенко.

Президент подякував комісії на чолі з провідним правознавцем Володимиром Василенком за те, що вперше було проведено прозорий конкурс з обрання кандидатур на такі посади, «без телефонного права». Глава держави підкреслив, що із 13-ти осіб, яких було допущено до участі в конкурсі, комісія зробила достойний вибір. «Починається реалізація нового закону про справедливий суд», – відзначив він.

Президент висловив сподівання, що Верховна Рада також не зволікатиме з призначенням своїх кандидатур до ВРЮ, і вже у травні ВРЮ зможе розпочати свою роботу.

За даними прес-служби, церемонію складання присяги провів заступник глави Адміністрації президента та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.

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Коментуючи призначення, Філатов відзначив: «У відповідності до нових процедур, запроваджених Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», незалежна конкурсна комісія провела відбір та рекомендувала президенту кандидатури для призначення членами Вищої ради юстиції. Протягом 30 днів проведення конкурсної процедури будь-яка особа мала змогу заздалегідь ознайомитися з усіма учасниками конкурсу та надати свої зауваження та пропозиції щодо кандидатур. Процедура призначення членів ВРЮ ніколи раніше не була такою прозорою для громадськості. Президент призначив тих членів Вищої ради юстиції, кандидатури яких йому були рекомендовані комісією».

Бенедисюк є суддею Вищого господарського суду України, Гусак – суддею Верховного суду України, Тетяна Малашенкова – адвокат.

Довідка УНІАН. Вища рада юстиції складається з 20 членів. Верховна Рада, президент, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів та з’їзд представників юридичних вишів призначають до ВРЮ по троє членів, а також всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою голова Верховного суду України, міністр юстиції України, генеральний прокурор України. Для початку роботи ВРЮ необхідно набуття повноважень 14 членами Вищої ради юстиції.

25 квітня ІІІ з’їзд адвокатів України призначив двох членів ВРЮ. Також Всеукраїнська конференція працівників прокуратури 27 квітня призначила двох членів Вищої ради юстиції та з'їзд представників юридичних вишів 28 квітня – ще двох.