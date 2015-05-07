Справа Савченко виділена в окреме провадження

18:57, 07 травня 2015
Політика
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Кримінальну справу стосовно української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, раніше об'єднану з загальною справою про військові злочини на Донбасі, виділено в окреме провадження.

REUTERS

Про це повідомив адвокат Надії Савченко Ілля Новіков, передає Бі-бі-сі.

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"Мабуть, справа вийшла на фінішну пряму до суду", - припустив він.

"Ми анітрошки не віримо, що російський суд може виправдати Савченко, але якщо дипломати домовляться, то російська влада зможе зберегти обличчя, амністувавши її вже після вироку", - додав Ілля Новіков.

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