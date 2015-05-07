Справа Савченко виділена в окреме провадження
18:57, 07 травня 2015Політика
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Кримінальну справу стосовно української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, раніше об'єднану з загальною справою про військові злочини на Донбасі, виділено в окреме провадження.
REUTERS
Про це повідомив адвокат Надії Савченко Ілля Новіков, передає Бі-бі-сі.
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"Мабуть, справа вийшла на фінішну пряму до суду", - припустив він.
"Ми анітрошки не віримо, що російський суд може виправдати Савченко, але якщо дипломати домовляться, то російська влада зможе зберегти обличчя, амністувавши її вже після вироку", - додав Ілля Новіков.
Ребрендинг: Справа Надії Савченко виділили в окреме провадження. Новий номер 201/404091-15 #FreeSavchenkopic.twitter.com/HT1zakvlhc
— Ilya Novikov (@vertiporokh) May 7, 2015
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