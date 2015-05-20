Україна припиняє військово-технічне співробітництво з Росією - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

"Кабмін приймає рішення про припинення дії угоди про військово-технічне співробітництво між Україною і Росією", - сказав він.

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За словами Яценюка, Росія становить небезпеку для безпеки і територіальної цілісності, тому угода розривається Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року в СБУ запевняли, що жодне українське оборонне підприємство і жодне підприємство, яке виробляє продукцію подвійного призначення, уже не співпрацює з російською стороною.

Як запевняли експерти, Україна нічого не втратить через припинення військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією, так як переорієнтується на інші ринки і внутрішнє переозброєння.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидала вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.