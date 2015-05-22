Порошенко: Україна не буде питати дозволу сусідів при виборі шляху розвитку країни

Президент Петро Порошенко обіцяє враховувати тільки думку народу України і не звертати уваги на позицію країн-сусідів при виборі шляху розвитку країни.

Про це повідомляє Європейська правда.

Він порівняв українську позицією з тим, як вели себе під час підготовки до Ризького саміту Білорусь і Вірменія. Як відомо, вони довгий час не погоджувалися приєднатися до спільної заяви саміту через фразу про анексію Криму, яка дратує РФ.

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"Це – показовий приклад. В російській сфері впливу кожна країна повинна дотримуватися принципів, які нав'язуються з одного центру. Європейський союз – це принципово інший всесвіт, тут кожен може мати свою думку і свою позицію", - пояснив він.

"У кожної країни повинна бути можливість обрати свій шлях розвитку. Зараз Україна платить занадто велику ціну за своє право обирати свій власний шлях. І цей шлях буде залежати від народу України, ми не будемо питати дозволу у кого-небудь за кордоном", - підкреслив Порошенко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко заявив про відсутність політичних перешкод для введення безвізового режиму, залишилися тільки технічні питання.