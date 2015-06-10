Євросоюз готовий до тривалої конфронтації з Росією – єврокомісар

Як передає кореспондент УНІАН, про це Навраксіс заявив сьогодні на пленарному засіданні Європейського парламенту в рамках обговорення доповіді на тему: „Стратегічна військова ситуація в басейні Чорного моря після нелегальної анексії Криму Росією”.

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„Ми залишаємося готовими до довгострокової кризи з Росією і повинні гарантувати у довгостроковій перспективі збереження єдності ЄС. Ми повинні бути готовими як до конфронтаційної поведінки Москви, так і до співпраці з нею”, - заявив єврокомісар.

При цьому Навраксіс наголосив, що позиція ЄС залишається чіткою.

„Ми не визнаємо незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми продовжуємо засуджувати та дотримуватись політики невизнання, включаючи питання торгівлі та інвестицій”, - зазначив він.

За словами єврокомісара, зараз ЄС оцінює ризики для безпеки, які „з’явилися внаслідок поведінки Москви”, зокрема, у сфері енергетики, кібербезпеки, безпеки цивільної авіації і банківської системи, стабільності демократії.

Крім того, Навраксіс вважає, що „існуючий двосторонній підхід до українського конфлікту повинен бути застосований при взаємодії ЄС з Росією в цілому – стриманість та готовність для діалогу”.

«ЄС продовжує підтримувати Україну, її територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. ЄС продовжує підтримувати всі дипломатичні зусилля, зокрема ті, які пов’язані з виконанням Мінських домовленостей», - наголосив Навраксіс.

Комісар також повідомив, що ЄС глибоко занепокоєний у зв’язку зі збільшенням кількості російських військ, озброєння та погіршенням ситуації у сфері прав людини в Криму, включаючи заборону на свободу слова та переслідування представників меншин.

„Щодо військових питань, то ми повинні підтримувати, а, можливо, маємо і посилити наші контакти з НАТО на політичному та робочому рівнях”, - наголосив він.