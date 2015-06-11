Генпрокуратура оголосила у розшук екс-командувача внутрішніх військ за дезертирство

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 09.06.2015 повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство)", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДепутат Клюєв оголошений у міжнародний розшук - Шокін

За даними ГПУ, він, діючи умисно, в порушення вимог законодавства, не бажаючи виконувати обов’язки, діючи з метою ухилитися від військової служби, самовільно залишив місце служби.

Підозрюваного оголосили в розшук. Місце його знаходження наразі встановлюється.

Разом з тим прес-служба відомства не вказує ім’я та прізвище підозрюваного.