Генпрокуратура оголосила у розшук екс-командувача внутрішніх військ за дезертирство
Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишнього начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
"Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 09.06.2015 повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство)", - йдеться в повідомленні.
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За даними ГПУ, він, діючи умисно, в порушення вимог законодавства, не бажаючи виконувати обов’язки, діючи з метою ухилитися від військової служби, самовільно залишив місце служби.
Підозрюваного оголосили в розшук. Місце його знаходження наразі встановлюється.
Разом з тим прес-служба відомства не вказує ім’я та прізвище підозрюваного.