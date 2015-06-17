Базовий проект змін до Конституції сформовано - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання Робочої групи Конституційної комісії з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади.

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«Той місяць, який ми витратили на численні консультації, як з експертами, так і з міжнародними партнерами, дав свій результат — ми сформували базовий проект змін до Конституції, проект закону, який, я думаю, що зможемо визначити як пріоритетний”, - сказав спікер.

Він нагадав, що 19 червня представлятиме цей проект на засіданні Венеціанської комісії для того, аби отримати “інформацію від наших партнерів”.

“Після того ми зможемо вже його розглядати щодо внесення як рішення конституційної комісії, рекомендацію президенту для внесення його до парламенту”, - зазначив голова ВР і висловив думку, що перед цим це відбудуться політичні консультації.

Щодо самого законопроекту, спікер зауважив, що на рівні областей і районів будуть створені виконкоми, за органами місцевого самоврядування будуть закріплені чіткі фінансові інструменти та повноваження.

Крім того, додав він, пропонується ліквідувати місцеві державні адміністрації, а замість них будуть утворені нові органи з функціями контролю та координації.

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримали сьогодні члени Робочої групи запропонований законопроект, спікер зазначив, що схвалено 99% законопроекту.

“Є ще технічні питання, які будуть опрацьовані редакційною групою в рамках секретаріату Робочої групи з питань децентралізації Конституційної комісії. І далі вже буде схвалено його чи розглянуто щодо схвалення його на Конституційній комісії”, - сказав Гройсман.

Гройсман також висловив думку, що наступне засідання Конституційної комісії може відбутися наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Конституційна комісія була створена указом президента України від 3 березня 2015 року. Її персональний склад був затверджений президентом 31 березня.

На першому засіданні Конституційної комісії 6 квітня було прийнято рішення про створення трьох робочих груп.

Ці групи розробляють зміни до Конституції України за пріоритетними напрямками реформування – децентралізації, удосконалення конституційних засад правосуддя та конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.