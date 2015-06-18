Підозрюваний у вбивстві Бузини заявив, що його били після затримання - журналіст

Про це повідомив у Facebook журналіст Олександр Рудоманов, який веде онлайн-трансляцію засідання.

"Медведько каже, що після затримання били по лицю", - написав Рудоманов.

Читайте такожСуд обирає запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві Бузини (фото)Крім того, Медведько заявив, що під час проведення з ним слідчих дій адвоката не було. У підозрбваного взяли відбитки пальців і зразки ДНК.

Другий підозрюваний, Денис Поліщук, заявив, що йому перед судом дали на ознайомлення матеріалів тільки 10 хвилин, повідомив Рудоманов у Твіттер.