Підозрюваний у вбивстві Бузини заявив, що його били після затримання - журналіст
17:12, 18 червня 2015Політика
1541 0
Підозрюваний у вбивстві Олеся Бузини Андрій Медведько заявив, що його били по обличчю після затримання.
Медведько заявив, що його били / Фото УНІАН
Про це повідомив у Facebook журналіст Олександр Рудоманов, який веде онлайн-трансляцію засідання.
"Медведько каже, що після затримання били по лицю", - написав Рудоманов.
Читайте такожСуд обирає запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві Бузини (фото)Крім того, Медведько заявив, що під час проведення з ним слідчих дій адвоката не було. У підозрбваного взяли відбитки пальців і зразки ДНК.
Другий підозрюваний, Денис Поліщук, заявив, що йому перед судом дали на ознайомлення матеріалів тільки 10 хвилин, повідомив Рудоманов у Твіттер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter