ЄС додатково виділить 18 мільйонів євро для місії ОБСЄ в Україні

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на сайт Євросоюзу.

"У рамках своєї підтримки реалізації мінських угод Європейський союз виділяє додатково 18 млн євро для Спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні. Це збільшить загальну суму підтримки СММ з боку Європейської комісії до 25 млн євро. Фінансування має посилити можливості СММ з моніторингу і перевірки припинення вогню і виведення важких озброєнь у східній Україні, як це передбачено в мінських угодах", - йдеться в заяві.

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Передбачається, що з цієї суми 6 млн євро будуть використані на фінансування роботи спостерігачів, а також надання супутникових спостережень і аналізу, які будуть здійснюватися Європейським супутниковим центром. Решту 12 млн. євро будуть використані для інших засобів моніторингу.

"ЄС готовий використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для підтримки повної імплементації мінських угод, які пропонують найкращий шанс для мирного та сталого вирішення конфлікту в Україні, заснованого на повазі незалежності, суверенітету і територіальної цілісності цієї країни", - сказала верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Євросоюз ухвалить рішення продовжити економічні санкції проти Росії без внесення в них змін. Скоріш за все, міністри закордонних справ погодяться розглянути це питання в форматі "пункту А", тобто без обговорення, зазначив європейський дипломат.