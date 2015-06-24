Міністр оборони Канади їде в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав Посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, під час візиту плануються зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та міністром оборони Степаном Полтораком.

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