В нацпарку на Одещині з’явились пташенята у птахів, які можуть прожити чверть століття

Під час захисту гнізда сірі гуси бувають несамовитими та навіть здатні серйозно травмувати людину.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині з’явились перші пташенята 2026 року – це малеча сірих гусей, які є рідкісними для цієї місцевості. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, останніми роками сірі гуси стали досить рідкісними представниками фауни Причорномор'я. Зокрема, у "Тузлівських лиманах" гніздиться лише кілька пар таких птахів та днями працівники нацпарку виявили одну таку родину на Джантшейському лимані.

"Це справді рідкісна подія", - наголошує дослідник.

Він розповідає, що як і лебеді, гуси – моногамні птахи. Вони обирають пару раз і на все життя, зазвичай у віці трьох років. Якщо партнер гине, "траур" у вцілілого птаха може тривати кілька років.

У захисті свого гнізда гусак буває несамовитим – він здатен відігнати будь-якого ворога і навіть серйозно травмувати людину, розповів Русєв.

Фахівець каже, що мати-гуска – надзвичайно турботлива. Щоразу, залишаючи гніздо, вона ретельно маскує його травою. Щоб оселя була теплою, вона вищипує власний пух і використовує його як будівельний матеріал.

"Дивовижний факт: маленькі гусенята стають самостійними мандрівниками вже за добу після народження – вони впевнено плавають і слідують за дорослими", - додає науковець.

Також дослідник навів інші цікаві факти про сірих гусей. Зокрема, ці птахи – довгожителі. У природі вони можуть жити до 25 років. Відомий випадок, коли сіра гуска дожила до 33 років в Одеській області – у селі Маяки на Дністрі.

"Пір'я птахів змащене природним жиром, тому вода з нього просто стікає. Саме звідси пішов відомий вислів: "Як з гуски вода". Під час линяння, яке триває близько місяця, гуси повністю втрачають здатність літати й стають дуже обережними", - додав науковець.

Руда чапля у нацпарку "Тузлівські лимани"

На території Національного парку "Тузлівські лимани" помітили руду чаплю, яка вміє прикидатися невидимкою. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що у нацпарку ці птахи є вкрай рідкісними – зустрічаються лише під час весняного та осіннього прольотів. Це справжній "майстер маскування" серед водно-болотних птахів – руда чапля застосовує ефект "очеретяної невидимки". Вона є дуже потаємною істотою, її забарвлення ідеально імітує сухий очерет та тіні в заростях. Коли цей птах відчуває небезпеку, то витягує шию вертикально вгору і завмирає серед стебел.

