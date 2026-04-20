Нафту лихоманить: трейдери прогнозують нові цінові потрясіння, - FT

У другому кварталі попит на нафту скоротиться найбільше з часів пандемії COVID-19.

Світові нафтові ринки стикаються з новою турбулентністю. Напруженість на Близькому Сході збігається із сезонним зниженням попиту, що може спричинити різкі та непередбачувані коливання цін на нафту, пише Financial Times.

Глава трейдингової компанії Gunvor Гарі Педерсен заявив, що у квітні–червні волатильність може посилитися, оскільки це перехідний період між зимовим піком попиту та літнім автомобільним сезоном. Ціни у цей час можуть більше залежати від новин, ніж від фундаментальних факторів.

"Це дещо складніший і м’якший період, до якого потрібно ставитися обережно. Відверто кажучи, ринок може бути дуже "рваним", – сказав Педерсен.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у другому кварталі попит на нафту скоротиться на 1,5 млн барелів на добу – найбільше з часів пандемії COVID-19. Водночас Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) очікує більш помірного зниження – на 500 тис. барелів.

У Gunvor повідомили, що за перший квартал компанія вже отримала понад 1,6 млрд доларів валового прибутку – стільки ж, як за весь 2025 рік.

Педерсен наголосив, що компанія підготувалася до можливих потрясінь, врахувавши досвід 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, вона зробила ставку на торгівлю фізичною нафтою, щоб зменшити ризики різких цінових коливань.

Попри падіння ф’ючерсів, фізичний ринок нафти залишається напруженим, оскільки покупці шукають альтернативу постачанню з Перської затоки. Водночас, за словами Педерсена, на динаміку цін частково впливає політична комунікація президента США Дональда Трампа.

Ормузька протока – останні новини

17 квітня ціни на нафту почали стрімко падати після того, як Іран оголосив про "повне відкриття" Ормузької протоки, на тлі сподівань, що постачання енергоносіїв можуть відновитися після кількох тижнів перебоїв.

18 квітня Іран знову фактично закрив Ормузьку протоку, обмеживши вільне судноплавство в регіоні. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) запровадив так званий режим "гібридної блокади" Ормузької протоки, скасувавши вільне судноплавство та вимагаючи обов'язкової авторизації для проходу суден.

Того ж дня щонайменше два торговельні судна повідомили про обстріли під час проходу через Ормузьку протоку, що різко загострило ситуацію в одному з ключових енергетичних маршрутів світу.

