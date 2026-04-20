На уроках сучасних війн: НАТО відмовляється від AWACS і переходить до 'системи систем'

Альянс робить ставку на розподілену мережу спостереження замість дорогих і вразливих літаків AWACS.

Північноатлантичний альянс переглядає підходи до повітряного спостереження та оборони на тлі уроків війни в Україні й конфліктів на Близькому Сході. Йдеться про концептуальний перехід від використання окремих літаків дальнього радіолокаційного виявлення до комплексної багаторівневої мережі.

Про це заявив головнокомандувач НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє, пише Defense Express.

Ставка на ефективність і дешевші рішення

За словами Вандьє, Альянс змушений мислити економічно – витрати на системи виявлення, попередження і знищення мають бути нижчими за витрати потенційного противника. Це означає переоцінку всіх складових: від контролю повітряного простору до систем управління й протиповітряної оборони.

Ключову роль у трансформації відіграє програма Allied Federated Surveillance & Control (AFSC), яка покликана замінити застарілі літаки Boeing E-3A AWACS.

Втім, замість створення нової "єдиної" платформи Альянс планує перейти до так званої "системи систем". Вона передбачає об’єднання повітряних, космічних і наземних компонентів у єдину мережу спостереження.

До неї входитимуть супутники, безпілотники, сучасні радари та інші засоби, які складніше знищити, ніж окремі дороговартісні цілі.

Уроки сучасних війн

Актуальність такого підходу підтверджує бойовий досвід. Зокрема, під час конфліктів на Близькому Сході навіть дорогі системи виявилися вразливими: радіолокаційні станції рівня AN/TPY-2 можуть бути знищені дешевшими засобами, зокрема дронами. Такі РЛС використовуються у складі протиракетних комплексів THAAD.

На цьому тлі країни Європи вже переглядають плани закупівлі нових літаків типу Boeing E-7A Wedgetail. Додатковим фактором стало й те, що США також змінюють підхід – розглядається ставка на супутникові системи моніторингу.

Нові війни - НАТО змінює підходи

Як повідомляв УНІАН, західні військові, які проводять навчання своїх солдат, будують їх з урахуванням очікуваних аварій дронів, але водночас намагаючись уникнути марних трат.

Директорка навчального курсу армії США по боротьбі з дронами Рейчел Мартін розповіла журналістам, що "знос деяких із цих систем під час навчань – це нормально".

